«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления линии атаки за счет нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

Олли Уоткинс
Олли Уоткинс globallookpress.com

Как сообщает The Sun, руководство манкунианцев готово активизировать работу над трансфером 30-летнего форварда сборной Англии, если в летнее трансферное окно команду покинет нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее. Именно его возможный уход должен открыть место для нового центрфорварда.

По данным источника, «Астон Вилла» оценивает Уоткинса примерно в 45 миллионов евро. При этом интерес к опытному английскому нападающему проявляют не только «красные дьяволы», но и лондонский «Арсенал», а также турецкий «Фенербахче».

В сезоне-2025/26 Олли Уоткинс принял участие в 37 матчах АПЛ, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.