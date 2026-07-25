«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления линии атаки за счет нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Как сообщает The Sun, руководство манкунианцев готово активизировать работу над трансфером 30-летнего форварда сборной Англии, если в летнее трансферное окно команду покинет нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее. Именно его возможный уход должен открыть место для нового центрфорварда.

По данным источника, «Астон Вилла» оценивает Уоткинса примерно в 45 миллионов евро. При этом интерес к опытному английскому нападающему проявляют не только «красные дьяволы», но и лондонский «Арсенал», а также турецкий «Фенербахче».

В сезоне-2025/26 Олли Уоткинс принял участие в 37 матчах АПЛ, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.