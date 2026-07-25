Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в чемпионате Чили.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 40-летний голкипер достиг принципиального соглашения с «Коло-Коло». Официальное оформление сделки ожидается в ближайшие выходные. После подписания необходимых документов футболист пройдет медицинское обследование.

Предыдущие два сезона Возинья защищал цвета португальского «Шавеша», который покинул нынешним летом после завершения контракта. Теперь опытный вратарь готовится к новому вызову в своей карьере.

Возинья на протяжении многих лет является основным голкипером национальной команды Кабо-Верде. На чемпионате мира 2026 года он помог своей сборной впервые в истории пробиться в стадию плей-офф. В 1/8 финала команда уступила Аргентине со счетом 2:3 после дополнительного времени.