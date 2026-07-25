Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес намерен сменить клуб в текущее летнее трансферное окно и рассчитывает продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, 30-летний испанец уже уведомил руководство английского клуба о своем желании покинуть команду. По данным источника, решение футболиста связано как со спортивными амбициями, так и с семейными обстоятельствами.

Напомним, Родри был признан лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года, на котором сборная Испании завоевала золотые медали. В финале турнира испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел в АПЛ 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом.