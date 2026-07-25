Английский «Ноттингем Форест» направил повторный официальный запрос о покупке защитника роттердамского «Фейеноорда» Дживайро Рида, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Дживайро Рид globallookpress.com

По информации источника, клуб из АПЛ готов заплатить за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро. Отмечается, что руководство «лесников» уже полностью согласовало с нидерландским игроком обороны условия личного трудового соглашения.

В минувшем сезоне-2025/26 Рид принял участие в 20 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Действующий контракт защитника с «Фейеноордом» рассчитан до 30 июня 2029 года.