Экс-форвард английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», находится в шаге от возвращения в европейский футбол. В услугах уругвайского нападающего активно заинтересован стамбульский «Бешикташ», информирует журналист Саша Тавольери.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

По сведениям источника, клубы практически согласовали условия перехода 27-летнего футболиста. Речь идет об аренде игрока, которая будет рассчитана до завершения сезона-2026/2027.

Напомним, Нуньес пополнил состав «Аль-Хиляля» в августе 2025 года. Сумма трансфера из «Ливерпуля» составила 53 миллиона евро. В первой части прошлого сезона форвард отыграл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив шесть мячей и сделав четыре голевых паса.

В зимнее трансферное окно руководство саудовского клуба было вынуждено исключить уругвайца из заявки из-за превышения лимита на иностранных игроков.