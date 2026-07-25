Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поддержал идею приобретения нападающего «РБ Лейпцига» Яна Диоманде в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский специалист уже дал понять руководству «сливочных», что рассчитывает усилить атакующую линию команды скоростными футболистами. Именно поэтому кандидатура 19-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара получила одобрение со стороны главного тренера.
Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить за перспективного ивуарийца около 100 миллионов евро. При этом интерес к Диоманде проявляют и другие европейские гранды — французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».
Минувший сезон стал для молодого форварда самым успешным в карьере. В составе «РБ Лейпцига» Ян Диоманде провел 33 матча в Бундеслиге, записав на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач.