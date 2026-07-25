Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поддержал идею приобретения нападающего «РБ Лейпцига» Яна Диоманде в текущее летнее трансферное окно.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский специалист уже дал понять руководству «сливочных», что рассчитывает усилить атакующую линию команды скоростными футболистами. Именно поэтому кандидатура 19-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара получила одобрение со стороны главного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить за перспективного ивуарийца около 100 миллионов евро. При этом интерес к Диоманде проявляют и другие европейские гранды — французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Минувший сезон стал для молодого форварда самым успешным в карьере. В составе «РБ Лейпцига» Ян Диоманде провел 33 матча в Бундеслиге, записав на свой счет 12 забитых мячей и восемь результативных передач.