Нападающий «Милана» Рафаэл Леау пока не готов принять предложение о переходе в турецкий «Фенербахче».

Рафаэл Леау globallookpress.com

По информации Milan News, 27-летний португалец сомневается в целесообразности трансфера из-за неопределенности с участием стамбульского клуба в основном этапе Лиги чемпионов. В настоящий момент команда продолжает борьбу в квалификации главного еврокубкового турнира, что влияет на решение футболиста.

Источник также сообщает, что Леау уже отклонил несколько предложений от клубов чемпионата Саудовской Аравии, предпочитая дождаться более привлекательного варианта продолжения карьеры.

Действующий контракт португальского форварда с «Миланом» рассчитан до конца июня 2028 года.