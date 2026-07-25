Стамбульские гранды «Фенербахче» и «Галатасарай» вступили в переговорный процесс по поводу перехода португальского нападающего «Милана» Рафаэла Леау, сообщает Sky Sport Italia.

Рафаэл Леау globallookpress.com

По сведениям источника, финансовые запросы 27-летнего форварда по заработной плате составляют порядка 13–14 миллионов евро в год. Сам футболист в качестве приоритетного варианта рассматривает продолжение карьеры в английской Премьер-лиге, однако готов изучить и другие предложения от потенциальных работодателей.

Руководство «Милана» рассчитывает выручить от продажи игрока 60 миллионов евро, из которых 50 миллионов должны составить гарантированную фиксированную выплату. При этом первые раунды переговоров продемонстрировали, что «Галатасарай» на данный момент не обладает финансовой возможностью удовлетворить запросы итальянской стороны.