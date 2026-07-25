Тренер вратарей петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отметил, что московский «Спартак» и «Краснодар» являются главными конкурентами сине‑бело‑голубых в борьбе за золото в новом сезоне РПЛ.

Михаил Кержаков globallookpress.com

«Я бы назвал "Спартак" и "Краснодар". "Спартак" стал сильнее. Посмотрим, как они будут в сезоне действовать. Мне кажется, просто эти две команды на данный момент сильнее других», — сказал Кержаков «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом, «Краснодар» завоевал серебряные медали, а «Спартак» занял четвертое место.