Футбольный клуб «Уфа» официально заключил трудовое соглашение с защитником Андреем Евдокимовым, сообщает клубная пресс-служба. 27-летний игрок обороны пополнил состав башкирской команды на правах свободного агента.

Андрей Евдокимов globallookpress.com

Ранее в своей профессиональной карьере Евдокимов защищал цвета подмосковных «Химок», московского «Торпедо», саратовского «Сокола», песчанокопской «Чайки», а также ивановского «Текстильщика». В завершившемся сезоне-2025/26 защитник выступал в составе «Текстильщика», где принял участие в 36 матчах и отметился одним забитым мячом.

Суммарно за карьеру на счету футболиста значится 108 проведенных встреч в Первой лиге, в которых он записал на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.