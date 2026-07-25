Лондонский «Челси» проявляет высокий интерес к 18-летнему крайнему нападающему леверкузенского «Байера» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэму Алайбеговичу, сообщает Kicker.

Руководство английского клуба выразило готовность выделить на трансфер молодого вингера более 30 миллионов евро, однако условия личного соглашения с окружением футболиста на текущий момент не согласованы. По информации источника, «Байер» рассчитывает получить за своего игрока фиксированную компенсацию и бонусы в суммарном размере 40 миллионов евро.

Примечательно, что только летом 2025 года боснийский нападающий перешел в «РБ Зальцбург» из молодежной структуры леверкузенцев, но после успешного сезона (13 голов и 4 ассиста в 44 играх) немецкая сторона активировала опцию обратного выкупа за 8 миллионов евро. На прошедшем чемпионате мира 2026 года Алайбегович провел четыре матча за свою сборную и отметился одним забитым мячом.