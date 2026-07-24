Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

По данным источника, аргентинский футболист может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Руководство нерадзурри включило Ромеро в список кандидатов на усиление оборонительной линии, тогда как «Тоттенхэм» готов отпустить игрока за сумму около 50 млн евро.

Ромеро защищает цвета лондонского клуба с 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел 32 матча во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.