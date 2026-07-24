Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро globallookpress.com

По данным источника, аргентинский футболист может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Руководство нерадзурри включило Ромеро в список кандидатов на усиление оборонительной линии, тогда как «Тоттенхэм» готов отпустить игрока за сумму около 50 млн евро.

Ромеро защищает цвета лондонского клуба с 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел 32 матча во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.