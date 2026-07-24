Центральный полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес считает, что зрители увидели Лионеля Месси последний раз в официальной игре за «альбиселесте».

Лионель Месси globallookpress.com

«Думаю, Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за сборную. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, он продолжит играть.

Многим из нас придётся задуматься, продолжать ли играть за сборную или нет. Будет очень сложно поддерживать этот уровень и обеспечивать функционирование команды, как сейчас. Нужно принимать эти решения спокойно», — цитирует экс‑хавбека «Зенита» All About Argentina.

Напомним, что Аргентина уступила Испании в финале ЧМ‑2026 в дополнительное время со счётом 0:1.