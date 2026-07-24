Бывший хавбек «Зенита» Леандро Паредес считает, что Испания была сильнее Аргентины в финале со счётом 1:0 (д. в.) и заслуженно выиграла золотые медали ЧМ‑2026.

Леандро Паредес globallookpress.com

«Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Всё, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира. Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель. Всё, что мы можем сделать сейчас, — это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, — это впечатляюще. Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно», — приводит слова Паредеса Ole.

32‑летний Паредес вышел в составе сборной Аргентины на 46‑й минуте и доиграл матч до конца.