Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о продлении контракта с «россонери».

Лука Модрич — полузащитник «Милана» globallookpress.com

Напомним, что футболист подписал новое однолетнее соглашение с итальянским клубом.

«Я рад остаться частью "Милана", где вы приняли меня с самого первого дня и окружили любовью.

После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание вернуться на прежний уровень огромно. Нас ждёт новый сезон и новый вызов: проект, в который я верю и который меня по-настоящему мотивирует.

Я готов снова отдать все силы за эту футболку, и я очень горжусь тем, что продолжаю носить эти цвета. С нетерпением жду возвращения на "Сан-Сиро" и вашего мощного рыка.

До скорой встречи! Вперёд, "Милан"!» — приводит слова Модрича пресс-служба клуба в соцсетях.

В минувшем сезоне хорватский полузащитник провел за «Милан» 34 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.