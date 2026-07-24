Юрген Клопп прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

По словам 59-летнего специалиста, он не планирует возвращаться к клубной работе или искать новую должность после завершения контракта со сборной.

«Если однажды станет понятно, что меня больше не хотят видеть во главе сборной, я уйду без каких-либо требований и компенсаций. Если уже завтра общественность решит, что я не справляюсь со своей работой, я приму это решение.

Для меня работа со сборной Германии — это вершина тренерской карьеры, и после нее я не вижу себя в этой профессии», — заявил Клопп Bild.