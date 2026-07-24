Турецкий «Фенербахче» активно интересуется вингером «Милана» Рафаэлем Леао, информирует издание Corriere dello Sport.

Рафаэль Леао globallookpress.com

За 27‑летнего португальца клуб готов заплатить от 50 до 60 млн долларов. «Милан» готов продать полузащитника за такую сумму и ждёт официального предложения, чтобы реинвестировать полученные средства в укрепление состава.

При этом Леао не особо горит желанием переходить в «Фенербахче» и ждёт предложений из АПЛ или Примеры.

Всего в прошлом сезоне португалец сыграл 31 матч, забил 10 мячей и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.