Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в матче первого тура РПЛ против «Акрона» не сыграют бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Сергей Семак globallookpress.com

«Мы проанализируем результаты бегового теста и дальше уже будем отталкиваться от индивидуального состояния и Дугласа, и Луиса. Посмотрим, поговорим с ними. Дальше уже будем смотреть, как они будут выглядеть на тренировках. Понятно, что в этой игре их не будет, а в следующей появление возможно. Я думаю, через один матч — уже более реально», — цитирует Семака сайт клуба.

Оба этих футболиста выступали в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026. Дуглас Сантос сыграл 5 матчей на мундиале, а Луис Энрике появился на поле только в первом туре.

«Акрон» и «Зенит» сыграют между собой 25 июля в 16:15 (мск).