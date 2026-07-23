Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес, признанный лучшим игроком ЧМ-2026, в ближайшее время перенесёт операцию на спине. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сроки восстановления 30-летнего хавбека пока не определены. Из-за этого остаётся неопределённой и его дальнейшая судьба в «Манчестер Сити», поскольку действующий контракт футболиста с английским клубом истекает 30 июня 2027 года, а вопрос о его продлении пока не решён.

Стоит отметить, что Родри уже сталкивался с серьёзными проблемами со здоровьем. Из-за разрыва крестообразных связок колена он практически полностью пропустил сезон-2024/25.