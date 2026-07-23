Стали известны арбитры и инспекторы на матчи первого тура чемпионата России-2026/27.

РПЛ
РПЛ globallookpress.com

24 июля (пятница)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Иван Абросимов

25 июля (суббота)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика

«Акрон» — «Зенит»: судья — Андрей Прокопов

«Факел» — «Динамо» Махачкала: судья — Игорь Капленков

«Спартак» — «Родина»: судья — Рафаэль Шафеев

26 июля (воскресенье)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Никита Новиков

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков