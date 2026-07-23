Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжит работу с французским клубом. Как сообщает L’Equipe, испанский специалист согласовал новый долгосрочный контракт с парижанами.

Луис Энрике globallookpress.com

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. Официальное объявление о продлении сотрудничества ожидается в ближайшее время.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в 2023 году и за это время добился впечатляющих результатов. Под его руководством парижский клуб трижды выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны, два раза завоевал Кубок Франции и Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

До работы во Франции испанский наставник тренировал «Рому», «Сельту», «Барселону» и сборную Испании.