Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч ХИК разгромил «Колрейн» со счетом 5:0.
В составе команды из Хельсинки дублем отметился Теэму Пукки, отличившись на 80-й и 82-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Лиам Мёллер на 12-й минуте, Пюрю Менту на 32-й и Тойво Меро на 47-й минуте.
Результат матча
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Колрейне.
В параллельном поединке «Флора» обыграла «Нью-Сейнтс» со счетом 1:0.
Единственный гол эстонская команда забила на 31-й минуте благодаря точному удару Ремо Валдметса.
Ответный матч состоится 30-го июля в Лансантфрейде (Уэльс).
«Пайде» одолела «Зирю» со счетом 1:0.
На 87-й минуте хозяева поля забили победный гол, отличился Па Абду Чам.
Ответная игра пройдет в Азербайджане 30-го июля.