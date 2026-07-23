Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

ХИК
ХИК globallookpress.com

В одной из встреч ХИК разгромил «Колрейн» со счетом 5:0.

В составе команды из Хельсинки дублем отметился Теэму Пукки, отличившись на 80-й и 82-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Лиам Мёллер на 12-й минуте, Пюрю Менту на 32-й и Тойво Меро на 47-й минуте.

Результат матча

ХИКХельсинкиХИК5:0КолрейнКолрейнЛига конференций. Квалификация
1:0 Лиам Мёллер 12' 2:0 Пюри Менту 32' 3:0 Toivo Mero 47' 4:0 Теэму Пукки 80' 5:0 Теэму Пукки 82'
ХИК:  Каюс Симойоки,  Вилле Тикканен,  Тилль Сиссоко,  Александер Ринг (Ласси Лаппалайнен 65'),  Пюри Менту (Теэму Пукки 64'),  Лукас Лингман,  Лиам Мёллер (Mouhamed Gueye 65'),  Сантери Хаарала (Martin Kirilov 73'),  Matej Markovic,  Leonel Dahl Montano,  Toivo Mero (Mads Borchers 82')
Колрейн:  Райан Шофилд,  Леви Айвз (Джоэл Купер 52'),  Джей Хендерсон (Matthew Shevlin 52'),  Конор Макминамин (Dean Jarvis 52'),  Ben Doherty,  Ben Wylie,  Rowan McDonald,  Dylan Boyle,  Lyndon Kane,  Aidan Wilson (Kodi Lyons-Foster 22'),  Mark Coyle
Жёлтая карточка:  Александер Ринг 23' (ХИК)

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Колрейне.

В параллельном поединке «Флора» обыграла «Нью-Сейнтс» со счетом 1:0.

Единственный гол эстонская команда забила на 31-й минуте благодаря точному удару Ремо Валдметса.

Ответный матч состоится 30-го июля в Лансантфрейде (Уэльс).

«Пайде» одолела «Зирю» со счетом 1:0.

На 87-й минуте хозяева поля забили победный гол, отличился Па Абду Чам.

Ответная игра пройдет в Азербайджане 30-го июля.