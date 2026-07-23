Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч ХИК разгромил «Колрейн» со счетом 5:0.

В составе команды из Хельсинки дублем отметился Теэму Пукки, отличившись на 80-й и 82-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Лиам Мёллер на 12-й минуте, Пюрю Менту на 32-й и Тойво Меро на 47-й минуте.

Результат матча ХИК Хельсинки 5:0 Колрейн Лига конференций. Квалификация 1:0 Лиам Мёллер 12' 2:0 Пюри Менту 32' 3:0 Toivo Mero 47' 4:0 Теэму Пукки 80' 5:0 Теэму Пукки 82' ХИК: Каюс Симойоки, Вилле Тикканен, Тилль Сиссоко, Александер Ринг ( Ласси Лаппалайнен 65' ), Пюри Менту ( Теэму Пукки 64' ), Лукас Лингман, Лиам Мёллер ( Mouhamed Gueye 65' ), Сантери Хаарала ( Martin Kirilov 73' ), Matej Markovic, Leonel Dahl Montano, Toivo Mero ( Mads Borchers 82' ) Колрейн: Райан Шофилд, Леви Айвз ( Джоэл Купер 52' ), Джей Хендерсон ( Matthew Shevlin 52' ), Конор Макминамин ( Dean Jarvis 52' ), Ben Doherty, Ben Wylie, Rowan McDonald, Dylan Boyle, Lyndon Kane, Aidan Wilson ( Kodi Lyons-Foster 22' ), Mark Coyle Жёлтая карточка: Александер Ринг 23' (ХИК)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 3 Удары мимо 4 62 Владение мячом 38 3 Угловые удары 3 4 Офсайды 0 9 Фолы 3

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Колрейне.

В параллельном поединке «Флора» обыграла «Нью-Сейнтс» со счетом 1:0.

Единственный гол эстонская команда забила на 31-й минуте благодаря точному удару Ремо Валдметса.

Ответный матч состоится 30-го июля в Лансантфрейде (Уэльс).

«Пайде» одолела «Зирю» со счетом 1:0.

На 87-й минуте хозяева поля забили победный гол, отличился Па Абду Чам.

Ответная игра пройдет в Азербайджане 30-го июля.