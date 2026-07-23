Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Не скажу, что число фаворитов в нашем чемпионате увеличилось. Те же "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Локомотив", "Динамо". Надеюсь, ЦСКА тоже будет в этом списке, но последний контрольный матч они сыграли неубедительно. Думаю, "Ахмат" тоже способен успешно выступить, если судить по игрокам, которых они приобрели. Клуб провёл активную трансферную политику. Также хотел бы отметить прошлогоднее открытие — "Балтику". Будет интересный сезон», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Сезон-2026/2027 в РПЛ начнется завтра, 24 июля матчем между ЦСКА и «Балтикой» в Москве. Действующим чемпионом страны является «Зенит».