Аргентинский вингер «Челси» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, серьёзный интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Астон Вилла».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

По информации источника, бирмингемский клуб рассчитывает арендовать аргентинца с последующим правом выкупа. Если «львы» воспользуются этой опцией, сумма полноценного трансфера составит около 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Гарначо принял участие в 24 матчах АПЛ в составе «Челси». За этот период он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.