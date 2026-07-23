23 июля в 20:00 мск «Динамо» Киев сыграет с греческим ПАОКом в матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Где и как смотреть игру, можно узнать далее в анонсе.

«Динамо» в первом раунде отбора столкнулось с проблемами, которые ему доставил клуб «Университатя» Клуж. По сумме двух встреч команды сыграли 0:0, а путевку в 1/4 финала удалось добыть лишь в серии послематчевых пенальти.

Для ПАОКа это первый матч в новом сезоне. Команда стартует сразу со второго раунда. Для киевлян это может стать проблемой, так как ПАОК из без того сложный соперник, а в этом случае еще и свежее.

«Динамо» и ПАОК сойдутся впервые с 1976 года. Как же закончится эта новая история противостояний?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Котировки букмекеров на игру: 2.95 на победу «Динамо», 3.35 на ничью и 2.35 на победу ПАОКа.

Искусственный интеллект предсказал победу «Динамо» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» К — ПАОК смотрите на LiveCup.Run.