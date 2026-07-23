Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги Европы.
Тель-авивский «Маккаби» разгромил молдавский «Шериф» — 5:0.
Голами в составе победителей отметились Сайед Абу Фархи (5', 74'), Дор Перец (29'), Сагив Ехезкель (53') и Иссуф Сиссоко (78').
Результат матча
ШерифТирасполь0:5Маккаби Т-АЛига Европы. Квалификация
0:1 Дор Перец 29' 0:2 Сагив Ехезкель 53' 0:3 Иссуф Сиссоко 78'
Шериф: Soumaila Magassouba, Danila Forov, Emil Timbur, Baye Ciss, Rai, Miguel Angelo de Sousa Leao Mota, Dhoraso Moreo Klas, Vitor Hugo Morais de Oliveira, Arli Pergjoni (Samba Kone 66'), Jayder Asprilla, Konan Jaures-Ulrich Loukou
Маккаби Т-А: Офек Мелика, Рой Ревиво, Сагив Ехезкель (Ошер Давида 64'), Раз Шломо, Дор Перец, Идо Шахар (Кристиян Белич 64'), Итамар Ной (Элио Варела 64'), Иссуф Сиссоко, Мохамед Камара, Саед Абу-Фархи, Itai Ben Hamo (Тайриз Асанте 80')
Жёлтые карточки: Soumaila Magassouba 73', Danila Forov 77' — Сагив Ехезкель 48'
В параллельной встрече бельгийский «Андерлехт» сыграл вничью с шведским «Хаммарбю» — 1:1.
Первый гол в матче забил Данила Сикан на 6-й минуте. На 89-й минуте Фрэнк Аджей спас хозяев от поражения.
Ответные встречи пройдут 30 июля.