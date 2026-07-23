Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги Европы.

Тель-авивский «Маккаби» разгромил молдавский «Шериф» — 5:0.

Голами в составе победителей отметились Сайед Абу Фархи (5', 74'), Дор Перец (29'), Сагив Ехезкель (53') и Иссуф Сиссоко (78').

Результат матча

Шериф Тирасполь 0:5 Маккаби Т-А Лига Европы. Квалификация

0:1 Дор Перец 29' 0:2 Сагив Ехезкель 53' 0:3 Иссуф Сиссоко 78'

Шериф: Soumaila Magassouba, Danila Forov, Emil Timbur, Baye Ciss, Rai, Miguel Angelo de Sousa Leao Mota, Dhoraso Moreo Klas, Vitor Hugo Morais de Oliveira, Arli Pergjoni ( Samba Kone 66' ), Jayder Asprilla, Konan Jaures-Ulrich Loukou

Маккаби Т-А: Офек Мелика, Рой Ревиво, Сагив Ехезкель ( Ошер Давида 64' ), Раз Шломо, Дор Перец, Идо Шахар ( Кристиян Белич 64' ), Итамар Ной ( Элио Варела 64' ), Иссуф Сиссоко, Мохамед Камара, Саед Абу-Фархи, Itai Ben Hamo ( Тайриз Асанте 80' )

Жёлтые карточки: Soumaila Magassouba 73', Danila Forov 77' — Сагив Ехезкель 48'