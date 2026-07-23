Форвард французского «Ренна» и сборной Швейцарии Бриль Эмболо после неплохого выступления на ЧМ‑2026 пользуется большим спросом на трансферном рынке.
«Бриль Эмболо вызвал интерес со стороны "Атланты Юнайтед". Кроме того, Эмболо рассматривается "Халл Сити" и "Ипсвичем", а также несколькими клубами Серии А. Возможная цена продажи — около 15 млн евро», — написал авторитетный журналист Бен Джейкобс в соцсети.
В минувшем сезоне в составе «Ренна» Эмболо сыграл 31 матч в Лиге 1, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. За сборную Швейцарии на ЧМ‑2026 нападающий провёл 6 игр, забил 2 мяча и отметился двумя голевыми передачами.