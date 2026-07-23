Форвард французского «Ренна» и сборной Швейцарии Бриль Эмболо после неплохого выступления на ЧМ‑2026 пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Бриль Эмболо globallookpress.com

«Бриль Эмболо вызвал интерес со стороны "Атланты Юнайтед". Кроме того, Эмболо рассматривается "Халл Сити" и "Ипсвичем", а также несколькими клубами Серии А. Возможная цена продажи — около 15 млн евро», — написал авторитетный журналист Бен Джейкобс в соцсети.

В минувшем сезоне в составе «Ренна» Эмболо сыграл 31 матч в Лиге 1, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. За сборную Швейцарии на ЧМ‑2026 нападающий провёл 6 игр, забил 2 мяча и отметился двумя голевыми передачами.