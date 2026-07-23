Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор может покинуть «Арсенал» в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Teamtalk.

Мартин Эдегор globallookpress.com

По информации источника, руководство лондонского клуба готово рассмотреть предложения по 27-летнему хавбеку, если потенциальные покупатели будут готовы заплатить около 90 миллионов евро.

Эдегор защищает цвета «Арсенала» с лета 2021 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. Его действующий контракт с «канонирами» рассчитан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2025/2026 норвежский полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и восемью результативными передачами.