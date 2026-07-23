Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги конференций.

Латвийский «РФШ» разгромил исландский «Вестри» — 4:1.

Голами в составе победителей отметились Стефан Панич (18'), Янис Икауниекс (23'), Ростан Нджики (43') и Дарко Лемаич (66'). Единственный мяч в составе гостей забил Альбин Мёрфельт на 63-й минуте.

Результат матча

РФШ Рига 4:1 Vestri Лига конференций. Квалификация

1:0 Стефан Панич 18' 2:0 Янис Икаунекс 23' 3:0 Ростанд Нджики 43' 3:1 Альбин Мёрфельт 64' 4:1 Дарко Лемайич 66'

РФШ: Евгений Неругал, Роберт Вейп, Дмитрий Зеленков, Стефан Панич, Страхиня Ракич, Мартиньш Кигурс ( Мамаду Силла 75' ), Янис Икаунекс, Лаша Одишария ( Дарко Лемайич 62' ), Ростанд Нджики ( Gauthier Mankenda 62' ), Aleksandar Filipovic, Ziga Lipuscek

Vestri: Тибанг Пхете, Альбин Мёрфельт, Эммануэль Дуа, Sergine Fall ( Thordur Hafthorsson 57' ), Marino Steinar Hagbardsson ( Gudmundur Svavarsson 57' ), Jacob Stensson ( Albert Johannsson 75' ), Gunnar Hauksson, Gudmundur Pall Einarsson ( Breki Hermannsson 57' ), Edson Eduardo, Elmar Atli Gardarsson ( Birkir Eydal 75' ), Marvin Steinarsson

Жёлтая карточка: Elmar Atli Gardarsson 67' (Vestri)