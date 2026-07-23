Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги конференций.
Латвийский «РФШ» разгромил исландский «Вестри» — 4:1.
Голами в составе победителей отметились Стефан Панич (18'), Янис Икауниекс (23'), Ростан Нджики (43') и Дарко Лемаич (66'). Единственный мяч в составе гостей забил Альбин Мёрфельт на 63-й минуте.
Результат матча
РФШРига4:1VestriЛига конференций. Квалификация
1:0 Стефан Панич 18' 2:0 Янис Икаунекс 23' 3:0 Ростанд Нджики 43' 3:1 Альбин Мёрфельт 64' 4:1 Дарко Лемайич 66'
РФШ: Евгений Неругал, Роберт Вейп, Дмитрий Зеленков, Стефан Панич, Страхиня Ракич, Мартиньш Кигурс (Мамаду Силла 75'), Янис Икаунекс, Лаша Одишария (Дарко Лемайич 62'), Ростанд Нджики (Gauthier Mankenda 62'), Aleksandar Filipovic, Ziga Lipuscek
Vestri: Тибанг Пхете, Альбин Мёрфельт, Эммануэль Дуа, Sergine Fall (Thordur Hafthorsson 57'), Marino Steinar Hagbardsson (Gudmundur Svavarsson 57'), Jacob Stensson (Albert Johannsson 75'), Gunnar Hauksson, Gudmundur Pall Einarsson (Breki Hermannsson 57'), Edson Eduardo, Elmar Atli Gardarsson (Birkir Eydal 75'), Marvin Steinarsson
Жёлтая карточка: Elmar Atli Gardarsson 67' (Vestri)
В параллельной встрече польский «Ракув» одержал волевую победу над мальтийской «Валеттой» — 3:1.
Мануэль Морелло вывел гостей вперед на 23-й минуте встречи. Махир Эмрели на 53-й минуте сравнял счет. Патрик Макух на 78-й минуте вывел уже «Ракув» вперед, а мяч Стратоса Сварнаса на 90-й минуте установил окончательный счет.
Ответные встречи пройдут 30 июля.