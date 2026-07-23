Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал, насколько ему было сложно оправиться от провальной игры в финале Лиги чемпионов 2018 года против «Реала» (1:3).

Лорис Кариус globallookpress.com

В том матче Кариус допустил две грубые ошибки, приведшие к поражению его команды. Сначала он пропустил после дальнего удара Гарета Бэйла, а затем неудачно сбросил мяч на Карима Бензема. Сейчас голкипер играет за «Шальке‑04», с которым вернулся в Бундеслигу.

«До этого момента моя карьера стремительно шла вверх, а затем внезапно произошел обвал — я упал на самое дно. Это было невероятно тяжело, отчасти потому, что в то время мне было около двадцати пяти лет, и я не был так уверен в себе, как сейчас. И, честно говоря, в тот период я ​​потерял любовь к футболу. Я больше не хотел тренироваться, не хотел играть.

О том, что рассказывая о своих проблемах, он слышал, что играет за отличный клуб, у него прекрасная квартира и он хорошо зарабатывает. Но ничто из этого не имело для меня никакого значения. Я был просто несчастен, и мне казалось, что никто не сможет помочь мне выбраться из этой ямы. Это были трудные годы. Я все еще не мог изменить ситуацию. За эти годы мне каким-то образом удалось самостоятельно выбраться из этого кризиса», — сказал немецкий голкипер Sky Sport.