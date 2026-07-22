Сербский «Железничар» примет португальскую «Брагу» в матче второго раунда отбора Лиги конференций, который состоится 22 июля в 22:00 мск. Где и как смотреть игру, расскажем в нашем анонсе.

«Брагу» считают однозначным фаворитом этой пары и вряд ли это кого-то удивит. Клуб выступает на более высоком уровне и регулярно попадает в еврокубки. В прошлом сезоне «оружейники» дошли до полуфинала Лиги Европы.

Эксперты считают, что «Брага» уже в этом матче может снять вопросы о выходе в следующий раунд. В таком случае «Железничар» потеряет шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 9.00 — победа «Железничара», 5.40 — ничья, победа «Браги» — 1.27.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Железничар» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.