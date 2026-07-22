Агент Даниэль Гутьеррес, представляющий интересы уругвайского нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньяса, высказался о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Федерико Виньяс globallookpress.com

«"Спартак" прислал официальное предложение. Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные клубы», — цитирует Гутьерреса «СЭ».

Также Виньясом интересуются мексиканская «Толука», английский «Рексем» и клуб из Германии.

На завершившемся ЧМ‑2026 Виньяс провёл три матча за сборную Уругвая и не отметился результативными действиями.