Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может сменить клубную прописку этим летом. Об этом сообщает El Desmarque.

Ферран Торрес globallookpress.com

Стало известно, что Торреса не устроило предложение «Барселоны» о продлении контракта.

Форвард недоволен уровнем зарплаты и игровым временем при главном тренере Хансе-Дитере Флике. Торрес считает, что его недооценивают в клубе.

При этом наставник ПСЖ Луис Энрике видит для него значимую роль в команде. Агенты Феррана уже работают над тем, чтобы начать переговоры с парижским клубом.

В минувшем сезоне Торрес провел за «Барселону» 33 матча в рамках Примеры, забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи.