Российская Премьер-Лига на своем официальном ресурсе опубликовала сводную таблицу по количеству очков, набранных клубами в ходе летних контрольных матчей перед стартом нового сезона-2026/2027.

Футбольный клуб «Балтика» globallookpress.com

Единоличным лидером неофициального зачета стала калининградская «Балтика», продемонстрировавшая феноменальную форму: команда провела восемь товарищеских встреч и набрала 22 очка. В тройку лучших также вошли грозненский «Ахмат», заработавший 19 баллов в семи матчах, и московское «Динамо» с 18 очками по итогам семи игр.

Действующий чемпион страны, петербургский «Зенит», занял в этой предсезонной таблице лишь пятую строчку, записав в свой актив 14 очков в шести проведенных встречах. Московский «Спартак» и «Краснодар» показали абсолютно идентичные результаты, набрав по 7 очков в четырех контрольных поединках. Главным же аутсайдером летнего цикла стал столичный ЦСКА.