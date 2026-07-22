Лондонский «Челси» официально объявил о подписании контракта с 23-летним атакующим полузащитником сборной Англии Морганом Роджерсом, который перешел из «Астон Виллы» и будет выступать под 17-м игровым номером.

Морган Роджерс globallookpress.com

«Это номер, под которым Роджерс выступал за сборную Англии на чемпионате мира, а ранее его носили в "Челси" такие игроки, как Эден Азар, Педро Родригес и Матео Ковачич», — написано в сообщении клуба.

Сумма трансфера составила рекордные для лондонского клуба 117 миллионов фунтов стерлингов (около 137,5 миллионов евро), что делает Роджерса самым дорогим британским футболистом в истории и главным приобретением текущего летнего трансферного окна в АПЛ.