Российский специалист Валерий Непомнящий оценил поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева во время матча за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пен.).

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что форвард реализовал пенальти на 90+8-й минуте, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Соболева вызвали в КДК.

«Я не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева. Но я согласен, что парень ведёт себя не совсем правильно.

Однако это не значит, что его нужно дисквалифицировать, как многие говорят», — сказал Непомнящий Чемпионату.