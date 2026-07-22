Футбольный клуб «Иркутск» официально объявил о досрочном снятии с розыгрыша Второй лиги Б и Кубка России. Генеральный директор клуба Роман Городничев выступил с официальным заявлением.

Футбольный клуб «Иркутск» globallookpress.com

«По финансовым причинам ФК "Иркутск" прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги "Б". Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее и мы вынуждены принять такое решение», — говорится в заявлении клуба.

Основанный в 2019 году клуб начал свой путь в профессиональном футболе с 2023 года и показал лучший результат в сезоне-2025, завоевав бронзовые медали в своей подгруппе. В текущем первенстве 2026 года сибиряки успели провести 13 матчей в группе 2, набрав 11 очков, и на момент прекращения выступлений располагались на 13-й строчке турнирной таблицы.