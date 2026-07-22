Комментатор Константин Генич оценил перспективы «Зенита» в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

Константин Генич globallookpress.com

«Многие считают, что "Зенит" чемпик и в этот раз он выиграет гораздо убедительнее. Но, по большому счёту, ничего не поменялось. Пришёл только Фелипе Аугусто.

Я смотрел матчи "Зенита" подготовительные, они играли с "Нефчи", "Црвеной Звездой", и это был один "Зенит". А в матче со "Спартаком" мы увидели вообще другой "Зенит". Настолько пустой "Зенит" в атаке… Это будет опять муторная история, где "Зенит" будет играть за счёт индивидуального класса. Сложнее уже невозможно.

Я думаю, что это будет ровно та же возня среди многих клубов. Я думаю, что подтянется "Спартак" и, скорее всего, Динамо» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России и стал 11-кратным обладателем этого трофея.

Матчи первого тура российской Премьер-лиги состоятся с 24 по 26 июля.