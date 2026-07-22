Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2030 года, назвав подписание нового четырехлетнего соглашения огромной честью и исполнением своей главной детской мечты.

Фил Фоден globallookpress.com

«Связать свое будущее с "Сити" значит для меня все. Играть за этот клуб — это всё, чего я когда-либо хотел, и для меня всегда большая честь носить эту футболку. Я понимаю, что мне посчастливилось стать частью исторического периода, когда было завоевано столько титулов, но мы всегда смотрим в будущее и стараемся выигрывать больше. Я могу только поблагодарить клуб, персонал, товарищей по команде и болельщиков, которые продолжают верить в меня и доверять мне, зная, что я отдаю все свои силы "Сити", и я надеюсь, что смогу отплатить вам за это в течение многих лет», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

Прошлый клубный сезон-2025/2026 выдался для полузащитника непростым из-за изменения тактической роли на поле, однако Фоден все равно внес весомый вклад в результаты команды, приняв участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми голами и семью результативными передачами.