Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай этим летом мог продолжить карьеру во французской Лиге 1. Как сообщает Footmercato, интерес к 32-летнему форварду проявлял «Марсель».

Мемфис Депай globallookpress.com

По данным источника, французский клуб был готов рассмотреть вариант с подписанием нидерландца, однако стороны не смогли договориться из-за финансовых условий. Руководство «Марселя» сочло зарплатные запросы футболиста слишком высокими и отказалось от сделки.

Ранее в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Депая в один из клубов MLS, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

На чемпионате мира 2026 года нападающий сыграл три матча за сборную Нидерландов и записал на свой счёт одну результативную передачу.