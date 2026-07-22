Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о футболистах, пополнивших ряды лондонской команды в текущее межсезонье.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Конечно, Тонали, Матеуш Фернандеш, Сенеси, Робертсон, Джей Пи ван Хекке — у всех них есть важные качества, как у игроков, это бесспорно, но прежде всего качества и уровень личностей. В прошлом сезоне, думаю, мы достигли цели, продемонстрировав характер, показав правильный настрой. Теперь нам нужно улучшить стиль игры, качество игры и организацию», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

Напомним, что в текущее трансферное окно обойму столичного коллектива пополнили опытный словацкий голкипер Мартин Дубравка, защитная линия обновилась за счет подписания шотландца Эндрю Робертсона, аргентинца Маркоса Сенеси и нидерландца Яна Паула ван Хекке, а в среднюю зону лондонцы приобрели португальского полузащитника Матеуша Фернандеша и итальянского хавбека Сандро Тонали.