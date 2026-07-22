Костромской «Спартак» на своих официальных ресурсах объявил о переходе черногорского центрального защитника Марко Бугарина, который призван укрепить оборонительную линию команды.

Марко Бугарин globallookpress.com

Последним местом работы 26-летнего футболиста был ташкентский «Бунёдкор» из Суперлиги Узбекистана, а ранее в своей профессиональной карьере Марко защищал цвета сербских клубов «Спартак» (Суботица) и «Младость» Нови-Сад, а также черногорских коллективов «Единство», «Морнар», «Бокель» и «Игало».

После двух сыгранных туров Первой лиги сезона-2026/2027 красно-белые набрали максимально возможные шесть очков и единолично возглавляют турнирную таблицу.