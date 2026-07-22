Каталонская «Барселона» выражает полную уверенность в том, что сможет успешно довести до конца трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает популярное испанское издание Marca.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Руководство сине-гранатовых считает, что выбранная ими стратегия планомерного давления и выжидания в скором времени принесет необходимый результат, несмотря на первоначальный категорический отказ мадридцев отпускать аргентинского форварда. Боссы «Барсы» полагают, что ключевым фактором в этой сделке должно стать ответное давление на мадридский клуб со стороны самого 26-летнего футболиста.

По информации источников, Альварес настроен решительно и всерьез рассматривает возможность не явиться на первую официальную предсезонную тренировку «Атлетико», которая запланирована на 10 августа.

Помимо твердого желания самого игрока переехать в Каталонию, «Барселона» активно использует в качестве рычага воздействия тот факт, что их финансовое предложение в размере 100 миллионов евро строго ограничено по времени, рассчитывая, что под влиянием этих факторов руководство «матрасников» в конечном итоге пойдет на уступки.