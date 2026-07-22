Полузащитник Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Рубине». Как сообщает «СЭ», 28-летний футболист уже находится в расположении казанской команды и принимает участие в тренировочном процессе.

Ильзат Ахметов globallookpress.com

Вероятность подписания контракта между сторонами оценивается как высокая.

Последним клубом Ахметова был петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых хавбек провёл 21 матч во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами и результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Сезон-2025/2026 полузащитник провёл на правах аренды в «Крыльях Советов». За самарский клуб он сыграл 31 матч, забил два гола и сделал восемь голевых передач.