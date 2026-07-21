Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль ярко отпраздновал победу национальной команды на ЧМ-2026 во время торжественной встречи с болельщиками в Мадриде.

Ламин Ямаль globallookpress.com

19-летний футболист появился перед поклонниками в короне, держа в руках главный трофей мирового футбола — Кубок мира. Этот момент стал одним из самых запоминающихся во время праздничных мероприятий в испанской столице.

По данным местных властей, сборную Испании в Мадриде приветствовали около миллиона болельщиков. Автобус с чемпионами проехал по центральным улицам города и завершил маршрут у здания городской ратуши, где команда приняла официальные поздравления.

В финале чемпионата мира сборная Испании одолела Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время и впервые с 2010 года завоевала титул чемпионов мира.