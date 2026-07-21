Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен оставить свою должность после череды скандалов на ЧМ‑2026, так как на первое место ставил свои интересы, а не интересы футбола.

Джанни Инфантино со своим советником globallookpress.com

«ФИФА устраивает всё так, как ей удобно, руководствуясь исключительно собственными интересами, а не интересами футбола. Если организации понадобится сделать перерыв между таймами продолжительностью 27 минут, значит, он будет 27 минут. Паузы на водопой — это обман. В Ла Лиге они действительно бывают, но только когда стоит настоящая жара. Стадионы в Далласе, Лос‑Анджелесе и Атланте оборудованы системой климат‑контроля, на трибунах мне даже пришлось надеть свитер. Эти паузы были нужны лишь для рекламы. А затем произошла история с Фоларином Балоганом…

На мой взгляд, время Инфантино прошло. Но он пользуется поддержкой существующей системы и национальных федераций, поэтому добавить здесь нечего. Нет даже кандидата, который мог бы составить ему конкуренцию, потому что никто не хочет участвовать в выборах лишь для того, чтобы проиграть. Такова эта система, и она прогнила насквозь.

Инфантино не должен оставаться во главе ФИФА, однако при нынешнем положении дел он никуда не уйдёт. За последние дни здесь, в США, я услышал немало людей, которые выступают против Инфантино и не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не предпринимают. И я не знаю, что хуже: молчание или соучастие. Потому что те, кто молчит, прекрасно понимают, какой ущерб наносится мировому футболу», — сказал Тебас в интервью La Gazzetta dello Sport.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года, очередные выборы президента организации пройдут в марте 2027 года.