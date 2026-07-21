Австрийский «Штурм» разгромил на своем поле шотландский «Хартс» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:0.

Голами в составе победителей отметились Ян Горенц-Станкович (4'), Джейланд Митчелл (50'), Лука Вайнхандль (53') и Юрген Хайль (59').

Российский вратарь «Штурма» Антон Худяков провел весь матч в основе и оформил «сухарь».

Результат матча

Штурм Грац 4:0 Хартс Эдинбург

1:0 Jon Gorenc Stankovic 4' 2:0 Хейланд Митчель 50' 3:0 Лука Вейнхандль 53' 4:0 Jurgen Heil 59'

Штурм: Даниил Худяков, Альберт Вальчи, Хейланд Митчель, Jurgen Heil, Эмран Согло ( Арьян Малич 79' ), Лука Вейнхандль, Якоб Петер Хёдль ( Райан Фоссо 71' ), Jon Gorenc Stankovic, Шимон Влодарчик ( Axel Kayombo 70' ), Сиди Ятта ( Нельсон Вайпер 70' ), Simon Seidl ( Отар Китеишвили 46' )

Хартс: Александер Шволов, Джейми Маккарт, Блер Шпитталь ( Tom Renaud 75' ), Pierre Landry Kabore ( Sabri Guendouz 59' ), Alexandros Kyziridis ( Sabah Kerjota 59' ), Claudio Rafael Soares Braga, Calvin Miller ( Amadou Ba-Sy 59' ), Oisin McEntee ( Томас Магнуссон 84' ), Harry Milne, Malachi Fagan-Walcott, Christian Borchgrevink

Жёлтые карточки: Jon Gorenc Stankovic 57' — Christian Borchgrevink 47', Claudio Rafael Soares Braga 86'