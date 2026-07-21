Австрийский «Штурм» разгромил на своем поле шотландский «Хартс» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:0.
Голами в составе победителей отметились Ян Горенц-Станкович (4'), Джейланд Митчелл (50'), Лука Вайнхандль (53') и Юрген Хайль (59').
Российский вратарь «Штурма» Антон Худяков провел весь матч в основе и оформил «сухарь».
Результат матча
ШтурмГрац4:0ХартсЭдинбург
1:0 Jon Gorenc Stankovic 4' 2:0 Хейланд Митчель 50' 3:0 Лука Вейнхандль 53' 4:0 Jurgen Heil 59'
Штурм: Даниил Худяков, Альберт Вальчи, Хейланд Митчель, Jurgen Heil, Эмран Согло (Арьян Малич 79'), Лука Вейнхандль, Якоб Петер Хёдль (Райан Фоссо 71'), Jon Gorenc Stankovic, Шимон Влодарчик (Axel Kayombo 70'), Сиди Ятта (Нельсон Вайпер 70'), Simon Seidl (Отар Китеишвили 46')
Хартс: Александер Шволов, Джейми Маккарт, Блер Шпитталь (Tom Renaud 75'), Pierre Landry Kabore (Sabri Guendouz 59'), Alexandros Kyziridis (Sabah Kerjota 59'), Claudio Rafael Soares Braga, Calvin Miller (Amadou Ba-Sy 59'), Oisin McEntee (Томас Магнуссон 84'), Harry Milne, Malachi Fagan-Walcott, Christian Borchgrevink
Жёлтые карточки: Jon Gorenc Stankovic 57' — Christian Borchgrevink 47', Claudio Rafael Soares Braga 86'
Ответный матч состоится 28 июля в Эдинбурге.