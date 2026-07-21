Действующий контракт Скалони с национальной командой заканчивается в декабре 2026 года. Под его руководством «альбиселесте» стали чемпионами мира в 2022-м году, дважды выиграли Кубок Америки и одержали победу в Финаллиссиме-2022.

По информации источника, на пост также претендует экс-рулевой «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо .

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является главным кандидатом на аналогичный пост в сборной Аргентины в случае ухода нынешнего наставника Лионеля Скалони , сообщает журналист Николо Скира.

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