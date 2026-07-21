Подошли к концу ещё две игры отборочного раунда Лиги чемпионов.

Аки Самуэльсен — автор дубля globallookpress.com

Азербайджанский «Сабах» оказался дома сильнее финского КуПС со счётом 1:0.

Автором единственного гола на 45+1-й минуте стал нападающий Велько Шимич

Результат матча Сабах Лига чемпионов. Квалификация 1:0 KuPS Лига чемпионов. Квалификация 1:0 Велько Шимич 45+1' Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка, Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Тымотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кахим Пэррис ( Ксандер Северина 66' ), Алексей Исаев ( Орфе Мбина 66' ), Велько Шимич, Джой-Лэнс Миккельс KuPS: Йоханнес Крайдль, Боб Нии Арма ( Джослин Луйейе-Лутумба 61' ), Клинтон Антви ( Танели Хямяляйнен 68' ), Касим Адамс, Аксели Пуукко, Густав Энгвалль ( Турай Сайку 46' ), Томми Йюрю, Петтери Пеннанен, Валентин Гаск ( Нийло Куясало 82' ), Пётр Пажишек ( Хайме Морено 61' ), Brahima Magassa Жёлтые карточки: Кахим Пэррис 50' — Турай Сайку 47', Хайме Морено 77'

Статистика матча 11 Удары в створ 2 13 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 5 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 9 Фолы 8

В другой игре шведский «Мьельбю» отпраздновал победу с разгромным счётом 3:0 над «Линкольном Импакт» из Гибралтара.

Автором дубля в этой встрече стал вингер Аки Самуэльсен, который отметился забитыми мячами на 18-й и 24-й минутах матча. В середине второго тайма он также не реализовал 11-метровый.

Третий мяч на 31-й минуте забил нападающий Якоб Бергстрем, который завершил атаку точным ударом, окончательно укрепив преимущество «Мьельбю»