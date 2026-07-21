Подошли к концу ещё две игры отборочного раунда Лиги чемпионов.
Азербайджанский «Сабах» оказался дома сильнее финского КуПС со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 45+1-й минуте стал нападающий Велько Шимич
Результат матча
СабахЛига чемпионов. Квалификация1:0KuPSЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Велько Шимич 45+1'
Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка, Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Тымотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кахим Пэррис (Ксандер Северина 66'), Алексей Исаев (Орфе Мбина 66'), Велько Шимич, Джой-Лэнс Миккельс
KuPS: Йоханнес Крайдль, Боб Нии Арма (Джослин Луйейе-Лутумба 61'), Клинтон Антви (Танели Хямяляйнен 68'), Касим Адамс, Аксели Пуукко, Густав Энгвалль (Турай Сайку 46'), Томми Йюрю, Петтери Пеннанен, Валентин Гаск (Нийло Куясало 82'), Пётр Пажишек (Хайме Морено 61'), Brahima Magassa
Жёлтые карточки: Кахим Пэррис 50' — Турай Сайку 47', Хайме Морено 77'
В другой игре шведский «Мьельбю» отпраздновал победу с разгромным счётом 3:0 над «Линкольном Импакт» из Гибралтара.
Автором дубля в этой встрече стал вингер Аки Самуэльсен, который отметился забитыми мячами на 18-й и 24-й минутах матча. В середине второго тайма он также не реализовал 11-метровый.
Третий мяч на 31-й минуте забил нападающий Якоб Бергстрем, который завершил атаку точным ударом, окончательно укрепив преимущество «Мьельбю»
Результат матча
МьельбюХеллевик3:0ЛинкольнЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Аки Дебес Самуэльсен 18' 2:0 Аки Дебес Самуэльсен 24' 3:0 Jacob Bergstrom 32'