Московская «Родина» представила обновленный официальный логотип клуба. Как сообщает пресс-служба столичного коллектива, ключевыми элементами новой визуальной айдентики стали щит, флаг и звезда.

Логотип «Родины» Сайт «Родины»

Каждая деталь эмблемы несет в себе глубокий символизм. Щит выступает главным формообразующим элементом логотипа и сохраняет преемственность в истории клуба. Звезда призвана олицетворять ясность целей и служить ориентиром для воспитанников академии, а флаг подчеркивает высокую ответственность, возложенную на каждого футболиста и сотрудника команды.

Напомним, свой первый официальный матч в рамках стартового тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Родина» проведет в субботу, 25 июля. Столичное дерби против «Спартака» состоится на стадионе «красно-белых».